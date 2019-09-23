Все Меладзе собрались ради дня рождения матери

Константин Меладзе на своей Инстаграм-странице опубликовал семейное фото. На снимке в первом ряду запечатлены родители звездных братьев: Нелли и Шота, а на заднем плане - Константин, Валерий и сестра Лиана.
Константин Меладзе трогательно написал:
«Сегодня один из самых главных и счастливых дней в году. День рождения нашей мамы. Где бы мы ни были, в этот день мы всегда собираемся вместе. С днём рождения, мама!»
А Валерий Меладзе добавил:
«Сегодня у нашей дорогой мамы день рождения. Сегодня мы были послушными детьми. Вели себя прилично, а главное, хорошо кушали.)))»
Константин Меладзе не любит выставлять свою жизнь напоказ а также не озвучил, сколько лет исполнилось его матери.
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