Все Меладзе собрались ради дня рождения матери

Опубликовано пользователем

Редкое семейное фото показали братья Меладзе. Певец Валерий Меладзе, композитор Константин Меладзе и продюсер Лиана Меладзе собрались вместе в день рождения их матери Нелли Меладзе.

Константин Меладзе на своей Инстаграм-странице опубликовал семейное фото. На снимке в первом ряду запечатлены родители звездных братьев: Нелли и Шота, а на заднем плане - Константин, Валерий и сестра Лиана.

Семья Меладзе

Константин Меладзе трогательно написал:

«Сегодня один из самых главных и счастливых дней в году. День рождения нашей мамы. Где бы мы ни были, в этот день мы всегда собираемся вместе. С днём рождения, мама!»

А Валерий Меладзе добавил:

«Сегодня у нашей дорогой мамы день рождения. Сегодня мы были послушными детьми. Вели себя прилично, а главное, хорошо кушали.)))»

Константин Меладзе не любит выставлять свою жизнь напоказ а также не озвучил, сколько лет исполнилось его матери.

Быстрый поиск: 