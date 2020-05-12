Меладзе оштрафовали за неуплату штрафа за неуплату парковки

Отмечается, что артиста не раз штрафовали за правонарушения, связанные с вождением автомобиля.



Валерий Меладзе

«Суд во вторник оштрафовал Меладзе на 10 тысяч рублей за неуплату в срок административного штрафа в размере 5 тысяч рублей, наложенного в конце августа прошлого года за размещение транспортного средства на платной парковке без осуществления оплаты», - сообщили в суде.

Меладзе в середине июня 2019 года трижды был привлечен к административной ответственности за несоблюдение в Москве требований, предписанных дорожными знаками или разметкой проезжей части дороги, запрещающими остановку или стоянку транспортных средств. По каждому протоколу певца оштрафовали на 3 тысячи рублей.

Тем не менее, ни один из этих штрафов так и не был уплачен певцом – по этой причине на Меладзе составили ещё три протокола за неуплату административных штрафов в установленный законом срок. В октябре прошлого года артиста три раза за это оштрафовали - всего на 18 тысяч рублей.

Таким образом, всего за указанный период Меладзе был оштрафован на 42 тысячи рублей. Ни на одно из заседаний певец лично не явился, хотя и был надлежащим образом уведомлен о запланированных слушаниях, отмечалось в определениях судов.