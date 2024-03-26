Мот посвятил песню жертвам теракта в «Крокусе»

О выходе песни артист сообщил в своих соцсетях, также выразив поддержку пострадавшим:

«Они ушли туда, где ангелы не спят... В трудные моменты особенно важно ощущать поддержку, понимание, помогать и любить друг друга» — комментирует трек артист.

Он также добавляет, что необходимо оказывать любую поддержку пострадавшим в меру своих возможностей: просто выразить её словами, помочь делом, финансами, или оформить важное высказывание творчеством. Мот отмечает, что даже природа в столице скорбит вместе с народом, чувствуя боль невинных жертв.



Мот

«Главное — быть вместе», — резюмирует артист.