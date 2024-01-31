Roger Waters лишится контракта с BMG

Об этом сообщил журнал Variety со ссылкой на источники.

По их данным, подстрекательские высказывания Уотерса в адрес Израиля, Украины и Соединенных Штатов "вызвали немало споров".



Roger Waters

Автора большинства хитов Pink Floyd неоднократно обвиняли в антисемитизме, в том числе после его критических высказываний об Израиле и политике еврейского государства в отношении Палестины. Проходившие весной этого года гастроли Уотерса в Германии сопровождались скандалом, который вызвал его сценический наряд, напоминавший нацистскую униформу и отсылавший к образу диктатора Пинка - главного героя фильма Pink Floyd -The Wall режиссера Алана Паркера. После концерта Уотерс отверг все обвинения и заявил, что подвергается политически мотивированной травле.

Ранее Уотерс в эфире телеканала "Россия-1" заявил, что мог бы серьезно рассматривать предложение переехать в Россию.