Авторам хита «Бобр» запретили его исполнять

Агенты Slava Skripka грозятся заказчикам мероприятий судебными разборками.



Slava Skripka

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Как выяснил Shot, полный стоп на «Сидим с бобром за столом» объявили накануне — всем потенциальным клиентам пришло письмо от представителей Вячеслава Скрипки и Андрея Попова, ООО «Хитмейкер мьюзик». Договариваться с группой на выступление в любом формате запрещено, ранее согласованные концерты также не состоятся: агенты на полном серьёзе угрожают обратиться в полицию и подать заявление в суд на тех, кто нарушит требования. Директор компании заявляет, что «артисты нарушают условия договора и порочат деловую репутацию компании».

В разговоре с журналистами участник группы Андрей Попов заявил, что он и Скрипка не понимают, что происходит, и сейчас экстренно решают вопрос со своими юристами. Авторские права на «Бобра» принадлежат им, а компания «Хитмейкер мьюзик» выступала как агент. Сейчас в подвешенном состоянии много выступлений, группа теряет деньги. Сотрудничать с агентом из-за этого больше не собираются, решают, что делать с договором.