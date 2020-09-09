Дэвид Гилмор готовит книгу стихов Сида Барретта

Книга появится в продаже 18 февраля 2021 года в Европе и 6 мая 2021 года в Северной Америке. В нее вошли 56 текстов, что делает издание самым полным собранием сочинений создателя Pink Floyd.



«The Lyrics of Syd Barrett»

Основной корпус работ он создал в 1966-67 годах, когда ему было 20 лет. Уже во время записи первого альбома группы «The Piper at the Gates of Dawn» на поведении Баррета стали сказывать эффекты регулярного употребления ЛСД, а к концу года его психическое расстройство стало необратимым. В 1968-м Барретт был уволен из Pink Floyd, после этого Сида с трудом хватило на два альбома и сборник «Opel», в 1972-м он сыграл последний концерт и навсегда удалился от глаз публики. Дэвид Гилмор был не только сменщиком Сида в Pink Floyd, но и другом его детства, и сопродюсером обоих его сольных дисков, а во втором он и на бас-гитаре сыграл.

Прекрасно иллюстрированная официальная книга открывается предисловием первого менеджера группы Питера Дженнера. Напомним, что вскоре после смерти Сида в 2006 году издательство «Rocket 88» выпустило сборник репродукций его картин — оригиналы не сохранились, так как Барретт рисовал их, фотографировал на память и тут же сжигал.