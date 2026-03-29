Фли из Red Hot Chili Peppers выпустил джазовый альбом «Honora»

Это джазовый проект, для которого Фли сочинил и аранжировал всю музыку, сыграл на басу и трубе и исполнил вокальные партии.

В треклист вошли десять песен: шесть оригинальных номеров и четыре кавера. Фли представил собственные версии «Thinkin Bout You» Фрэнка Оушена, «Maggot Brain» Funkadelic, «Wichita Lineman» Глена Кэмпбелла и «Willow Weep for Me» Chad & Jeremy. В «Wichita Lineman» можно услышать вокал Ника Кейва. Также в записи «Honora» принял участие Том Йорк из Radiohead – его голос звучит в песне «Traffic Lights». А в открывающем треке «Golden Wingship» звучат барабаны Чэда Смита – коллеги Фли по Red Hot Chili Peppers.



Продюсером «Honora» выступил Джош Джонсон — саксофонист и композитор, обладатель «Грэмми». Кроме Фли, он работал с Гарри Стайлсом и Майли Сайрус. На «Honora» Джонсон не только выступил продюсером, но также сыграл на саксофоне, синтезаторе и фортепиано. И еще исполнил партии бэк-вокала. Кроме того, над альбомом работали гитарист Джефф Паркер, басистка Анна Баттерсс и барабанщик Деантони Паркс.

В общей сложности альбом включает 10 треков: шесть оригинальных композиций (в том числе ранее выпущенные синглы «A Plea» и «Traffic Lights»), а также интерпретации песен Джорджа Клинтона и Эдди Хейзела, Энн Ронелл, Джимми Уэбба, Фрэнка Оушена и Шей Тейлора.