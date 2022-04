Red Hot Chili Peppers выпустили альбом, клип и звезду на Аллее славы

Релиз стал двенадцатым студийным альбомом в дискографии калифорнийских фанк-рокеров, и первым - после возвращения в состав в 2019 году гитариста Джона Фрушанте. Продюсером выступил Рик Рубин.

«Еще раз по какой-то причине Вселенная сочла нужным влить в эту группу еще одну гигантскую порцию плазмы. Предоставленные самим себе, мы, вероятно, зачахли бы на корню, как все мы в какой-то момент. Но для нас еще не пришло время это сделать. Наша единственная цель – раствориться в музыке. Мы потратили тысячи часов, как вместе, так и по отдельности. Мы оттачивали свое мастерство и помогали друг другу, чтобы создать лучший альбом, какой только могли», - заявили музыканты.

Одновременно коллектив выпустил клип на песню These Are The Ways.





Кроме того, рок-группа Red Hot Chili Peppers удостоилась именной звезды на "Аллее славы" в Голливуде. Она стала 2 717-й по счету на "Аллее славы".



Звезда Red Hot Chili Peppers

«Нашим поклонникам - мы будем любить вас вечно», - прокомментировали музыканты.