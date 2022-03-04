Red Hot Chili Peppers спела о тяготах рок-звезд

Альбом "Unlimited Love" выйдет спустя шесть лет с момента премьеры последнего альбома.
В "Poster Child" Энтони с непривычным для Red Hot Chili Peppers фанковым грувом рассказывает о жизни рок-звезды. По его мнению, рок-звезды либо угасают и теряют славу, либо становятся иконами, преодолевающие смерть.
«Самым неожиданным стал звук. В предыдущих треках RHCP звучал вполне в привычной для себя манере. А тут фанк, фьюжн, почти джаз. И читка. Вообще это почти тянет на великую песню, которая останется в истории, если бы не вялый припев чуть ли не в битловской манере. Времена сильно изменились, если вдруг Энтони не заметил. Я думаю, что эта конкретно песня может звучать куда мощнее и круче. Но сейчас выглядит недоделанной», - полагает музыкальный критик Гуру Кен.
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