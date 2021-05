Red Hot Chili Peppers продает свои песни за $140 млн

По данным Billboard, каталогом сейчас распоряжается Moebetoblame Music под руководством юриста Эрика Гринспена. Именно он организовал сделку с компанией Hipgnosis Songs для Red Hot Chili Peppers. Лейблу эта продажа принесет чистую прибыль в $5–6 млн.



Red Hot Chili Peppers

Каталог Red Hot Chili Peppers в значительной степени состоит из треков, созданных ключевыми участниками группы — фронтменом Энтони Кидисом, басистом Фли, барабанщиком Чедом Смитом и гитаристом Джоном Фрушанте. Они написали такие хиты, как «Under the Bridge», «Give It Away», «Dani California», «Knock Me Down» и другие.

При этом барабанщик Чед Смит недавно подтвердил, что группа продолжает работу над новым альбомом, но на момент выхода этой новости было неясно, закрыли ли стороны сделку.

Hipgnosis Songs за последние годы скупила права на песни многих музыкальных исполнителей: в конце декабря 2020 приобрела половину песен Нила Янга и все творчество Линдси Бэкингема из фолк-рокового дуэта Fleetwood Mac, а также каталоги Interscope Records Джимми Айовина, продюсера Шакиры. Менее чем за три года Hipgnosis Songs выкупил песни Timbaland, RZA из Wu-Tang Clan, Blondie, Барри Манилоу и других. На эти сделки компания потратила $1,7 млрд.