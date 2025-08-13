Концерты Джей Ло в Казахстане привлекли туристов

"Джей Ло не прилетает одна - к ней приезжают туристы из наших соседних стран. На концерт, проведенный в Астане, приехало около 5 тыс. человек, в Алма-Аты - около 7 тыс. Они останавливаются в гостиницах, посещают рестораны, знакомятся с городом. По нашим оценкам, один турист оставляет как минимум $1 тыс. В целом, это очень хорошо для нашей экономики", - сказал Такиев на пресс-конференции.
Размер собранных налогов, по его словам, пока неизвестен - расчеты еще не завершены.
Продюсер компании "Астана концерт" Малик Хасенов ранее сообщил, что экономическая выгода от концерта американской актрисы и певицы Дженнифер Лопес в Астане составит 400 млн тенге.
Официальный курс на 13 августа - 542,29 тенге за доллар.