Платье Джей Ло вдохновило Google на создание поиска по картинкам

Как рассказала звезда на своем YouTube-канале, выход на Grammy в этом платье был для нее спонтанным. По ее словам, в то время (2000 год) она была так занята работой, что начала готовиться к церемонии накануне. Стилист принес певице на выбор три-четыре платья. В итоге Лопес собиралась надеть либо белое платье, либо то самое от Versace. Выбор пал на последнее.

Главной задачей ее помощников было сделать так, чтобы Дженнифер не оконфузилась из-за очень глубокого декольте. Приехав на церемонию, исполнительница хита Ain`t no funny вышла на красную дорожку. Долгое время после Grammy пресса писала об этом образе Лопес. Однако совсем недавно певица узнала любопытную деталь.



Jennifer Lopez

«И годы спустя я узнала, что из-за того вечера и из-за того платья был создан сервис Google Images», — сказала она.

Эту информацию телеканалу ABC News подтвердил представитель Google, сообщает ТВ 360. Он вспомнил, что на следующий день после церемонии (24 февраля 2000 года) компания зафиксировала один из самых популярных интернет-запросов. Люди искали «зеленое платье Дженнифер Лопес».

Бывший глава совета директоров Google Эрик Шмидт еще в 2015 году написал в своей статье о значении платья Лопес для развития сервиса. По его словам, этот наряд певицы был «самым популярным из всех, что они видели».

«Но у нас не было точного способа дать пользователям то, что они хотели, — Джей Ло в этом самом платье. Так и был создан Google Images», — подчеркнул он.

Google еще раз поблагодарил за это актрису, опубликовав в Twitter шуточное фото визитки Лопес. На ней они указали должность артистки в компании: «Директор по вдохновению, Google Images».