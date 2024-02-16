Дженнифер Лопес показала альбом и фильм «This Is Me… Now»

В девятый студийный альбом Дженнифер Лопес вошли 13 песен, в том числе выпущенный ранее сингл «Can’t Get Enough» и песня-посвящение Бену Аффлеку «Dear Ben Pt. II». В оригинальной версии не представлены дуэты и ремиксы (возможно, они будут выпущены отдельным изданием), хотя некоторые из них уже доступны на музыкальных сервисах.

В тот же день на Prime Video состоялась премьера визуального воплощения альбома – полуавтобиографического музыкального фильма-фантазии «This Is Me…Now: A Love Story». Сценарий Лопес написала вместе с Аффлеком, снял фильм режиссер Дейв Мейерс, а снялись с нем Тревор Ноа, Ким Петрас, Post Malone, София Вергара, Кеке Палмер, Дженифер Льюис, Нил Деграсс Тайсон, Дерек Хаф, Бен Аффлек и другие звезды.



Jennifer Lopez на презентации фильма «This Is Me…Now: A Love Story»

А накануне этих событий Лопес анонсировала свой первый за долгое время гастрольный тур по Северной Америке, который стартует в июне и продлится до конца августа 2024 года.