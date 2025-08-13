Гитару Эдди Ван Халена оценили в 3 млн долларов

Изготовленная на заказ гитара Kramer 1982 года, когда-то принадлежавшая покойному участнику Van Halen, скончавшемуся в 2020 году в возрасте 65 лет после борьбы с раком горла, уйдет с молотка в рамках аукционного дома Sotheby's в Нью-Йорке, которая начнется 21 октября.



Van Halen

У инструмента богатая история: после того, как его подарили гитарному технику группы Робину «Руди» Лейрену, он был продан тогдашнему гитаристу Mötley Crüe Мику Марсу, который использовал его на альбоме группы 1984 года Dr. Feelgood.

Марс предоставил подписанное письмо, подтверждающее подлинность, с припиской: «Надеюсь, вам понравится так же, как и мне. Кроме того, это ценный исторический экспонат».

Гитара, модифицированная Хейленом на фабрике Крамера в Нью-Джерси, впервые была использована группой в туре Hide Your Sheep в 1982 году.

Ян Феррейра де Боне, управляющий директор подразделения предметов роскоши Sotheby's, рассказал:

«Этот инструмент, на котором играли во время некоторых из самых знаковых выступлений Эдди, а позже его использовал Мик Марс из Mötley Crüe, связывает двух гигантов хэви-метала. Благодаря индивидуальной сборке и невероятной истории это настоящий Грааль».

Тем временем Сэмми Хагар недавно признал, что «лучшее еще впереди» для Van Halen.

77-летний рокер, который был фронтменом группы Jump с 1985 по 1996 год, а затем вернулся в нее в 2003-2005 годах, поддерживал связь с Эдди до его смерти и был рад снова поработать с ним, узнав, что тот играет на виолончели и экспериментирует с разными инструментами.

Хагар считает, что Эдди лишь поверхностно приблизился к тому, чего хотел достичь в музыкальном плане, поскольку его сдерживали люди наверху.

Выступая на радиостанции WRIF в Детройте, он сказал:

«Я думаю, именно об этом он мечтал. И звукозаписывающие компании и люди из его окружения всегда сдерживали этот процесс. Думаю, мы бы вырвались из этой колеи в течение года и начали бы делать что-то совершенно безумное».