Умер Ван Хален

Он скончался 6 октября 2020 года в возрасте 65 лет в больнице Св. Джона в Санта-Монике, Калифорния.



Эдди Ван Хален

Около года назад у него диагностировали рак горла, с тех пор он регулярно проходил курсы лечения. Об этом заявил его сын на своей странице в "Твиттере".

"Я не могу поверить, что мне приходится это писать, но мой отец Эдвард Лодевейк Ван Хален проиграл долгую и трудную борьбу с раком".

Ван Хален был одним из самых узнаваемых гитаристов в мире, который обладал особой техникой игры — тэппингом. В 2012 году журнал Guitar World назвал Эдди Ван Халена величайшим гитаристом всех времен, в том же году Ван Хален вошел в список 100 величайших гитаристов всех времен по версии журнала Rolling Stone. В 2015-м он перестал выступать, когда узнал о своем диагнозе.