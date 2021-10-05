Вокалист Van Halen объявил об уходе из музыки

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Последняя афиша Дэвида

Певец, которому 10 октября исполнится 67 лет, планирует провести свои последние концерты в Лас-Вегасе. Серия из пяти выступлений запланирована на новогодний сезон: два концерта пройдут прямо перед Новым годом, и еще три — 5, 7 и 8 января 2022 года.

На днях у Ли Рота вышло новое видео на песню «Lo-Rez Sunset», смонтированное из собственных рисунков музыканта. Это последняя из пяти композиций из саундтрека веб-комикса Дэвида «The Roth Project», вышедшего прошлой осенью. В нем артист выступил и сценаристом, и художником, и, естественно, автором и исполнителем песен. Помогли ему John 5 на гитаре и басу, Грег Биссоннетт и Луис Конте на барабанах, а также Бретт Таггл на клавишах.

Напомним, что 6 октября 2020 года Вольфганг в своём аккаунте в Twitter объявил, что его брат Эдди Ван Хален умер от рака, поставив будущее группы в большую неопределённость. Его смерть наступила всего через десять дней после смерти оригинального басиста Van Halen Марка Стоуна, также от рака. В своём интервью Ховарду Стерну в ноябре 2020 года Вольфганг Ван Хален подтвердил конец группы Van Halen, заявив: «У вас не может быть Van Halen без Эдди Ван Халена.»