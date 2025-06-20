ГПМ отказался от создания музыкального стриминга

Проект был анонсирован в 2023 году. Его разработкой занималась команда онлайн-кинотеатра Premier, аудиостриминг должен был стать его частью и сочетать в себе музыку, радио и подкасты. Релиз ожидали в 2024 году.

«Отказались от этой идеи. Посчитали деньги, и надо ввалить столько в маркетинг, что срок окупаемости уходит за пределы разумного», — заявил генеральный директор холдинга Александр Жаров.

По его словам, запуск «Шума» признан экономически нецелесообразным в условиях жесткой конкуренции с VK и «Яндексом».



Александр Жаров

В конце 2022 года «Газпром-медиа» свернул аналогичный проект «Аудиоклуб». В итоге дистрибуцию аудиоконтента перенесли в RuTube и Yappy. Холдинг объяснил решение тем, что проект не будет реализован в исходном виде как отдельный музыкальный сервис из‑за ухода западных мейджоров.

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По итогам 2024 года объем рынка музыкальных стримингов превысил 32 млрд рублей, показав рост более 20%. При этом «VK Музыка» в I квартале 2025 года привлекла 49 млн пользователей ежемесячно (45 млн в России), а «Яндекс Музыка» заявляет о 28 млн платящих подписчиков.

По словам главы «ТМТ Консалтинг» Константина Анкилова, музыкальный рынок «несколько перегрет»:

«Есть много отечественных предложений, а музыкальными сервисами люди пользуются, как правило, в очень ограниченном количестве единовременно. Получается, много сервисов нам и не надо в стране иметь. Помимо инвестиций, это отвлекает еще и организационные ресурсы».

Конкуренты развивают аудионаправление иначе: Wink запустил приложение «Wink Музыка» в партнерстве со «Сбером» и сервисом «Звук», а «МТС Музыка» использует платформу «Яндекса».