Концерты Depeche Mode в Мексике покажут по всему миру

Полнометражный фильм, задуманный и снятый удостоенным наград мексиканским режиссёром Фернандо Фриасом, документирует три аншлаговых концерта группы из Эссекса на стадионе Foro Sol в Мехико 21, 23 и 25 сентября 2023 года. Он использует пылкую связь почти 200 000 поклонников с группой как окно в глобальное влияние Depeche Mode. По словам создателей фильма, это «мощная дань уважения неразрывной связи между музыкой, традициями и человеческим духом».



Depeche Mode в Нью-Мексико

Кроме того, по их словам, цель фильма — «исследовать параллели между темами последнего альбома Depeche Mode Memento Mori и глубокой связью со смертью и смертностью в мексиканской культуре».

«По сути, наш новый фильм „М“ — о глубокой связи между музыкой, культурой и людьми, — говорит фронтмен Depeche Mode Дэйв Гаан, — и Фернандо Фриас, который был режиссёром и автором идеи фильма, проделал прекрасную работу, рассказав эту историю через призму мексиканской культуры и наших концертов в Мехико».

Получайте музыкальные новости первыми в Telegram!



Премьера Depeche Mode: M состоялась в июне на кинофестивале Tribeca в Нью-Йорке.

Дэйв Гаан и Мартин Гор рассказали о фильме и своей музыке во время сессии вопросов и ответов с аудиторией на фестивале, модератором которой выступил кинокритик Бильге Эбири.

«Мы все словно балансируем между жизнью и смертью, — отметил Эбири, — и музыка это передаёт. И это так долго было отличительной чертой вашей музыки. Вы часто поёте на мрачные темы, но на самом деле… танцуете».

«В смерти есть игривый аспект», — согласился Гаан.