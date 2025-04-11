Depeche Mode выпустит фильм о своих концертах в Мексике

В новом фильме представлены кинематографические кадры недавних живых выступлений группы в Мехико, состоявшихся в рамках масштабного тура «Memento Mori» , который проходил с 2023 по 2024 год.



Depeche Mode в Нью-Мексико

Полнометражный фильм, который выйдет в кинотеатрах в конце этого года, будет включать вставки и архивные кадры с концертов в столице, где Дэйв Гаан и компания выступали перед почти 200 000 мексиканских фанатов. Он задуман и срежиссирован удостоенным наград режиссером Фернандо Фриасом и, как ожидается, отправит зрителей в «глубокое музыкальное путешествие».

«С помощью творческой линзы Фриаса кинематографический опыт сплетает кадры с трех аншлаговых концертов на стадионе Foro Sol в Мехико, чтобы исследовать параллели между темами последнего альбома Depeche Mode «Memento Mori» и глубокой связью со смертью и смертностью в мексиканской культуре», — говорится в новом описании.

Фильм также призван отразить глобальное влияние группы, а также прочную связь, которую они поддерживали с поклонниками на протяжении многих лет.

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Для Фриаса проект следует за его работой над отмеченным наградами фильмом «Меня здесь больше нет», который победил на престижной мексиканской премии «Оскар» Ариэль и завоевал 10 наград. Он также является продолжением его последнего фильма «Я не ожидаю, что кто-то поверит мне» , который вышел в 2023 году и получил признание критиков.

Более подробная информация о фильме Depeche Mode, включая информацию о том, когда он должен выйти в кинотеатрах, будет опубликована позднее.

Как уже упоминалось, три концерта в Мехико прошли в рамках тура группы «Memento Mori», который продлится с 2023 по 2024 год, и были приурочены к выходу долгожданного 15-го студийного альбома с одноименным названием.

Этот рекорд стал первым после трагической кончины музыканта-синтезатора и одного из основателей группы Энди Флетчера, который скончался в мае 2022 года в возрасте всего 60 лет.

Во время тура группа выступила перед более чем 3 миллионами поклонников по всему миру, дав 112 концертов по всему миру.