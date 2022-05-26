Умер клавишник Depeche Mode Энди Флетчер

Об этом сообщается в официальном аккаунте группы в Facebook.
«Мы потрясены и полны безмерной печали в связи с безвременной кончиной нашего дорогого друга, члена семьи и коллеги по группе Энди Флетчера. У Флетча было золотое сердце, и он всегда был рядом, когда вам требовалась поддержка, дружеская беседа, веселая компания или холодная пинта пива. Наши сердца с его семьей, и мы просим вас помнить о них и уважать их частную жизнь в это трудное время», - говорится в заявлении группы.
Эндрю Джон Леонард Флэтчер родился в Великобритании (графство Ноттингемшир) 8 июля 1961 года. В конце 1970-х годов вместе со школьным товарищем организовал группу No Romance in China, в который играл на бас-гитаре. После знакомства Флэтчера с Мартином Гором группа преобразовалась в трио Composition of Sound, а после присоединения Дэвида Гаана – сменила название на Depeche Mode. В 2002 году Энди Флэтчер организовал свой музыкальный лейбл Toast Hawaii.
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