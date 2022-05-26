Умер клавишник Depeche Mode Энди Флетчер

В EP войдет пять треков, первый из которых, - Mandrill – можно послушать уже сейчас.







«Первый трек, который я записал, звучал нечеловечески, – рассказывает Мартин Гор. – Это было что-то напоминающее приматов. Я решил назвать его Howler в честь обезьяны. А когда пришло время придумать название EP, я вспомнил, что читал книгу "Взлет и падение третьего шимпанзе" (научно-популярная книга об эволюции и животных проявлениях поведения в человеке). Это было логично, поскольку альбом был сделан