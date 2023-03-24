Depeche Mode выпустили первый альбом без Флетчера

Как ранее рассказали Мартин Гор и Дэйв Гэхан, хотя они и начали работу над альбомом еще при жизни Энди, он сам не успел принять участие в записи ни одного из 12 треков.

«Memento Mori» довольно сильно перекликается с бек-каталогом Depeche Mode — индустриально-пост-панковый налет «Ultra», готичный вайб «Black Celebration», припев Caroline's Monkey в духе «Violator» и главный сингл Ghosts Again, напоминающий их лучшие поп-баллады.



Мартин Гор и Дэйв Гэхан

Альбом традиционно вышел на всех носителях, включая винил.

Винил поставляется в тройной обложке и включает постер размером 12x24. Есть эксклюзивы для отдельных магазинов на виниле разного цвета.