Мартин Гор заставил петь обезьяну

В преддверии выпуска инструментального EP «The Third Chimpanzee» Мартин Гор из Depeche Mode представил новый 5-минутный сингл Howler. Жутковатый пульсирующий трек сопровождается видео, на котором изображена психоделическая картинка обезьяны-ревуна. Синты вырисовываются и исчезают, почти как звук приматов.
«Howler» был первым треком, который я записал для EP «The Third Chimpanzee», - говорит Гор. - Я повторно синтезировал вокал, который почти казался человеческим, но не совсем. Вот почему я решил назвать трек в честь обезьяны. Я подумал, что неплохо было бы продолжить с остальными треками».
«Howler» следует за заглавным синглом «Mandrill». EP из пяти треков, который выйдет 29 января, станет первой новой сольной музыкой Гора после «MG» (2015). Он выйдет на 12-дюймовом синем виниле ограниченным тиражом, а также на компакт-диске.
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