Мартин Гор заставил петь обезьяну

В преддверии выпуска инструментального EP «The Third Chimpanzee» Мартин Гор из Depeche Mode представил новый 5-минутный сингл Howler. Жутковатый пульсирующий трек сопровождается видео, на котором изображена психоделическая картинка обезьяны-ревуна. Синты вырисовываются и исчезают, почти как звук приматов.

«Howler» был первым треком, который я записал для EP «The Third Chimpanzee», - говорит Гор. - Я повторно синтезировал вокал, который почти казался человеческим, но не совсем. Вот почему я решил назвать трек в честь обезьяны. Я подумал, что неплохо было бы продолжить с остальными треками».



Martin Gore

«Howler» следует за заглавным синглом «Mandrill». EP из пяти треков, который выйдет 29 января, станет первой новой сольной музыкой Гора после «MG» (2015). Он выйдет на 12-дюймовом синем виниле ограниченным тиражом, а также на компакт-диске.