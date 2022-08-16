Depeche Mode снова работают в студии

В соцсетях британской группы Depeche Mode появилось загадочное фото с изображением оставшихся двух музыкантов коллектива, солиста Дэйва Гаана и гитариста Мартина Гора, во время работы в студии звукозаписи.



Дэйв Гаан и Мартин Гор

«Находим стабильность в том, что знаем и любим, и сосредотачиваемся на том, что дает жизни смысл и цель», - пишут музыканты.







Пока неизвестно, над чем именно работают два участника Depeche Mode. Последний на сегодня альбом группы Spirit вышел в 2017 году.



Spirit

Напомним, что в конце мая этого года в возрасте 60 лет от внезапного разрыва аорты ушел из жизни один из основателей Depeche Mode Энди Флетчер.