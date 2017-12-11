Depeche Mode лидирует по продаже билетов на концерты

Как пишет ТАСС со ссылкой на The Times, по этому показателю легендарная группа, образованная в 1980 году в городке Бэзилдон недалеко от Лондона, превзошла куда более молодых исполнителей, которые занимают первые места в самых престижных мировых музыкальных чартах.



Depeche Mode

Основываясь на статистике, опубликованной в американском журнале Pollstar, газета сообщает, что с января по конец сентября этого года коллектив продал 1,4 млн билетов на свои концерты в рамках масштабного тура Global Spirit. В общей сложности, билеты были реализованы на 47 концертов тура, организованного в поддержку 14-го студийного альбома группы - Spirit.

Интересно, что один из самых популярных в Великобритании и в мире поп-музыкант 26-летний Эд Ширан за это же время продал 1,25 млн билетов на свой тур Divide. 23-летний кумир молодежи Джастин Бибер также оказался позади ветеранов электронного и альтернативного рока. На его концерты было продано 1 млн билетов.

"Каждый раз, когда мы устраиваем тур, на наши концерты приходит все больше людей", - приводит издание слова гитариста, клавишника и одного из основных авторов песен группы, Мартина Гора. - Это невероятно на нынешнем этапе нашей карьеры", - добавил 56-летний Гор.

Тур Global Spirit стартовал 5 мая 2017 года и продлится до 25 июля 2018 года. За это время группа даст в общей сложности почти 120 концертов, из которых две трети - в Европе, около 30 в США и пять - в Латинской Америке.

Организаторы концерта Depeche Mode продали все без остатка билеты на выступление, состоявшееся 3 июня на "Олимпийском стадионе" в Лондоне.