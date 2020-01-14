Фронтмен Depeche Mode стал вокалистом супер-группы

Трек под названием «Shock Collar» опубликован на YouTube-канале коллектива вместе с клипом, снятым Дерриком Белчэмом и Трейси Морис в Нью-Йорке. Ролик полон мигающего неонового света, в лучах которого Гэхен исполняет композицию вместе с Робом Маршаллом.

Проект Humanist основан гитаристом Робом Маршаллом, пишет Intermedia; вместе с ним над музыкальным материалом работают Марк Ланеган (Queens Of The Stone Age), Марк Гарденер (Ride), Карл Хэнкок Ракс (Portishead), Джон Робб (Membranes), Джоэл Кэдбери (Unkle), Ильзе Мария, Рон Секссмит и Джим Джонс (The Jim Jones Revue).



Дэвид Гэхен

Трек «Shock Collar» войдёт в первый альбом команды, который увидит свет 21 февраля 2020 года.