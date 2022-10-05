Depeche Mode объявили о выходе нового альбома «Memento Mori»

Альбом «Memento Mori» (перевод с латыни — «помни о смерти») станет первым после смерти клавишника Энди Флетчера в мае.

«Мы начали работу над этим проектом в начале пандемии, и его темы были напрямую вдохновлены тем временем, — прокомментировал Мартин Гор. — После смерти Флетча мы решили продолжить, поскольку уверены, что именно этого он хотел бы, и это действительно придало проекту дополнительный уровень смысла».



Depeche Mode

Точную дату выхода Дэйв и Мартин не назвали, назвали лишь весну 2023 года. Но 23 марта 2023 года у Depeche Mode стартует масштабный тур, который охватит более 20 стран Северной Америки и Европы. Это будут первые концерты Depeche Mode за пять лет. Впервые за несколько десятилетий выступлений в России в рамках этих гастролей не запланировано.

«Флетчу бы понравился этот альбом. Мы действительно с нетерпением ждем возможности поделиться им с вами в ближайшее время и представить вживую на концертах», - сказал Дэйв Гаан.





В Сети также появилось видео с пресс-конференции, где можно услышать фрагмент одной из новых композиций. Ее название пока остается неизвестным.

Большая часть песен была записана в калифорнийском доме Мартина Гора, гитариста Depeche Mode. В ближайшее время Гор и Гаан отправятся в Нью-Йорк, чтобы закончить работу над ними. Хотя все треки уже записаны, процесс сведения еще не завершен. Продюсером «Memento Mori» выступил Джеймс Форд, уже работавший с Depeche Mode над их предыдущей пластинкой «Spirit» (2017). Визуальным оформлением альбома, как всегда, занимался Антон Корбейн.

«Memento Mori» станет первым за шесть лет альбомом Depeche Mode и пятнадцатым во всей дискографии. Она станет продолжением получившего признание критиков альбома Spirit 2017 года, который занял первое место в 11 странах и попал в пятерку лучших в более чем 20 других странах.

Последний тур группы, Global Spirit Tour 2017-2018 был самым продолжительным на сегодняшний день и одним из самых прибыльных туров года: группа выступила перед более чем 3 миллионами поклонников в ходе 130 концертов в Европе и Северной Америке.