Depeche Mode выпустили клип Антона Корбейна на «Before We Drown»

Группа Depeche Mode опубликовала черно-белое видео «Before We Drown». Оно получилось величественным и трагичным. Главный – и единственный – герой идет прямиком к бушующему морю, и в конце концов стихия поглощает его.

Название песни переводится как «Пока мы не утонули» – и это отражено в клипе. Режиссером «Before We Drown» выступил Антон Корбейн, постоянный видеограф и фотограф Depeche Mode. Он снял много классических клипов группы, включая «Personal Jesus» и «Enjoy the Silence».

Песня «Before We Drown» вошла в 15-й альбом Depeche Mode «Memento Mori», релиз которого состоялся в марте 2023-го. Он стал первой студийной работой группы в формате дуэта, «Memento Mori» вышел уже после смерти Энди Флетчера – музыкант скончался в мае 2022-го.



Depeche Mode

«Before We Drown» – любимая песня с «Memento Mori» для многих фанатов Depeche Mode. Кто-то в комментариях к клипу признался, что этот трек помог ему пережить трагичные события в жизни. Другие написали, что песня им нравилась и раньше, но клип вывел ее на новый уровень. Третьи попросили Depeche Mode чаще исполнять «Before We Drown» на концертах.

В списке авторов «Before We Drown» нет Мартина Гора, написавшего большую часть материала Depeche Mode. «Before We Drown» сочинили три человека: вокалист Depeche Mode Дэйв Гаан и двое постоянных концертных музыкантов группы, барабанщик Кристиан Айгнер и клавишник Питер Гордено. Они оба выступают в Depeche Mode более 25 лет: Айгнер – с 1997 года, Гордено – с 1998-го. Кроме «Before We Drown», Гаан приложил руку к еще двум трекам с альбома: «Wagging Tongue» и «Speak to Me».

Альбом Depeche Mode «Memento Mori» получил много положительных отзывов и неплохо показал себя в хит-парадах: он занял второе место в британском чарте и возглавил чарты многих стран Европы, включая Германию, Францию и Италию. Несмотря на это, «Memento Mori» не получил никаких громких наград – например, он не был номинирован на «Лучший электронный альбом» на «Грэмми»-2024. «Wagging Tongue» все же заметили, но не оригинальную версию, а ремикс от Wet Leg, представленный в категории «Лучший неклассический ремикс». Церемония «Грэмми-2024 пройдет в это воскресенье, 4 февраля. У Depeche Mode до сих пор нет ни одной «Грэмми» – и это при том, что группа уже включена в Зал славы рок-н-ролла.