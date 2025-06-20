«Три дня дождя» перепели «Письмо» Децла

Трек в коллаборации с Detsl aka Le Truk стал не просто кавером на одну из самых пронзительных песен 2000-х; это самостоятельная история, которую артист пропускает через себя. Основой песни стали реальные письма фанаток группы, отправленные солисту Глебу Викторову. В основу текста легли настоящие истории девушек, столкнувшихся с жестокостью к себе и болью от одиночества. Эта песня — голос тех, кто не может или не смеет говорить о своем болезненном опыте, в том числе, пережитого насилия.

«Письмо» читается не только как переосмысление культовой песни, а еще и как продолжение линии, которую «Три дня дождя» поднимали в альбоме «Висхолдинг».

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Три дня дождя

Музыкально трек, приобретший новое звучание, сохранил ключевые элементы оригинала — мелодию и ритм, узнаваемые с первых секунд, — но теперь они огранены типичным для группы звучанием.

«Письмо» — это не песня о спасении. Это песня о внимании. О том, что чужой голос заслуживает быть услышанным.