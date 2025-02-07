«Три дня дождя» выпустили «Привет» самим себе

Лирического героя песни зовут Глеб (как и лидера коллектива), и он ревнует случайную знакомую к «Три дня дождя».

Искренность — то, что принесло группе «Три дня дождя» популярность в своем жанре. Солист Глеб Викторов пишет тексты, основываясь на жизненном опыте, — и для этого нужна смелость. Сомнений в достоверности его историй нет: из трека в трек слушатели узнают реальные факты об артисте.

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«Три дня дождя

Отметим, что ближайшие концерты группы отменены, поскольку Глеб из-за проблем с наркотиками попал в рехаб.