«Три дня дождя» выпустили альбом «Висхолдинг»

В альбом вошли 14 песен, некоторые из которых записаны в коллаборации с другими проектами: «Хлорка и ваниль» и «Скучаю по тебе» с «Неисправностью», «Негативное мышление» с Pyrokinesis и «Время убегать» с Liriq.

Название альбома «Висхолдинг» отсылает к одной из форм эмоционального насилия, так называемому "наказанию молчанием". Сам же релиз — личная исповедь Глеба Викторова, отражающая пять лет борьбы с зависимостью, внутренними демонами и поисками себя.

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Три дня дождя

Глеб Три дня дождя ранее вышел из реабилитационного центра, в котором провел четыре месяца.

«С головой нырять в социум пока для меня слишком небезопасно, но я уже буду выезжать на репетиции, закрывать какие-то вопросы и выздоравливать в Москве», — написал он в своем телеграм-канале.