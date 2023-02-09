Depeche Mode выпустили первый клип после смерти Флетчера

Сингл «Ghosts Again» — первый с 15-го альбома группы «Memento Mori», который выйдет 24 марта.

«Для меня «Ghosts Again» просто отражает идеальный баланс меланхолии и радости», — прокомментировал Дэйв Гаан.

Видео на трек снял постоянный творческий соратник группы Антон Корбайн. В нем Дэйв и Мартин Гор играют в шахматы, одетые в черные балахоны, и посещают кладбище, где встречают призрака.

Всего в новую пластинку войдет 12 треков. Ранее Мартин Гор рассказывал о пластинке:

«Мы начали работу над этим проектом в начале пандемии, и его темы были напрямую вдохновлены тем временем. После смерти Флетча мы решили продолжить, поскольку уверены, что именно этого он хотел бы, и это действительно придало проекту дополнительный уровень смысла».



Depeche Mode

Дэйв Гаан в интервью британскому изданию NME уточнил, что Флетчер не успел услышать ни одной из новых песен.

«Он так и не услышал ничего из этого, и мне очень грустно, потому что на этом альбоме есть песни, о которых я знаю, что он сказал бы: «Это лучшее, что у нас было за последние годы». Я также прямо представляю, как он сказал бы: «Неужели каждая песня должна быть о смерти?!»»