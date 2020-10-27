Фотоальбом Антона Корбайна о Depeche Mode с автографами вышел в свет

В коллекционное издание вошли снимки Depeche Mode, сделанные знаменитым фотографом, клипмейкером и режиссером Антоном Корбайном c 1981 по 2018 год. Каждый экземпляр книги подписан лично Антоном Корбайном и группой Depeche Mode.

A tour of DM AC by Anton Corbijn. More details and ordering information here: https://t.co/YkD28HLEEC pic.twitter.com/Q3LXlDArJU — Depeche Mode (@depechemode) October 22, 2020

Антон Корбайн работал с DM как фотограф с начала 80-х, а к 1986 году стал создателем их визуальной стилистики. Клипы, сценическое оформление, да и просто дружеская помощь, когда надо — все это сделало нидерландца неотъемлемой частью группы. Этот альбом содержит более 500 фотографий из личных архивов Корбайна, некоторые из которых никогда раньше не публиковались, а также декорации, эскизы и варианты обложек альбомов.



Depeche Mode

Каждая книга упакована в отдельный картонный бокс. Стоимость альбома от 750 евро. Заказать книгу можно на сайте издательства. Доставки в Россию нет.