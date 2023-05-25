Depeche Mode выпустил сюрреалистический клип «Wagging Tongue»

Это вторая песня из нового альбома группы «Memento Mori», на которую снят клип. Действие видео происходит в сюрреалистической альтернативной реальности, где люди используют голос для общения только в исключительных случаях.

Стильное черно-белое видео выдержано в знакомой стилистике видеографа группы Антона Корбайна. Снял клип режиссёрский дуэт The Sacred Egg под креативным руководством Корбайна.



Depeche Mode

Напомним, что альбом «Memento Mori» вышел 24 марта. Он стал первой пластинкой группы, вышедшей после смерти клавишника Энди Флетчера в прошлом году.