Фильм про Depeche mode появился в сети

Картина снята режиссером и культовым видеографом группы Антоном Корбайном, который последовал за Depeche Mode в их масштабном «Global Spirit Tour». Этот тур, состоявший из 115 шоу, посетили в общей сложности более 3 миллионов фанатов.
Погружаясь в глубоко личные истории шести поклонников Depeche Mode, фильм поражает волнующими музыкальными выступлениями, снятыми на заключительных шоу турне в знаменитом берлинском театре Вальдбюне. Зафиксированный на камеру материал раскрывает секреты популярности группы и представляет авторский взгляд на силу музыки, которая объединяет людей по всему миру, несмотря на языки, пол и возраст.
Показы фильма проходили в ноябре 2019 года одним днем по всему миру.
Комменты