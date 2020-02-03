Фильм про Depeche mode появился в сети

Это уникальное событие объединит поклонников в более чем 70 странах. В России фильм выпускает Невафильм Emotion.





Фильм снят режиссером и культовым видеографом группы Антоном Корбайном, который последовал за Depeche Mode в их масштабном «Global Spirit Tour». Этот тур, состоявший из 115 шоу, посетили в общей сложности более 3 миллионов фанатов.

