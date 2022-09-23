Red Hot Chili Peppers посвятили песню Эдди Ван Халену

По словам участников Red Hot Chili Peppers, композиция вдохновлена легендарным гитаристом Эдди Ван Халеном, который умер в октябре 2020 года.
«Я люблю тебя Эдди Ван Хален, мальчишка из Лос-Анджелеса, настоящий рокер. Надеюсь, ты сегодня сыграешь с Джими по ту сторону, брат», - написал бас-гитарист RHCP Фли после смерти Эдди.
Альбом «Return Of The Dream Canteen» выйдет 14 октября 2022 года, всего через шесть месяцев после релиза лонгплея «Unlimited Love». Альбом спродюсирован Риком Рубином. Это будет вторая полноформатная работа RHCP после возвращения гитариста Джона Фрушанте в 2019 году.
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