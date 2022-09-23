Red Hot Chili Peppers посвятили песню Эдди Ван Халену

Альбом "Unlimited Love" выйдет спустя шесть лет с момента премьеры последнего альбома.







В "Poster Child" Энтони с непривычным для Red Hot Chili Peppers фанковым грувом рассказывает о жизни рок-звезды. По его мнению, рок-звезды либо угасают и теряют славу, либо становятся иконами, преодолевающие смерть.



Red Hot Chili Peppers



«Самым неожиданным стал звук. В предыдущих треках RHCP звучал вполне в привычной для себя манере. А тут фанк, фьюжн, почти джаз. И читка. Вообще это почти