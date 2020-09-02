Джон Фрушанте выпускает первый инструментальный электронный альбом

Джон Фрушанте, известный по работе гитаристом в Red Hot Chili Peppers, выпускает первый инструментальный электронный альбом под своим собственным именем на лейбле Aaron Funk's Timesig. Пластинка посвящена его кошке Майе, которая недавно скончалась.

«Майя была со мной, когда я писал музыку 15 лет, поэтому я захотел назвать альбом в ее честь. Она любила музыку», - говорит Джон.



John Frusciante

В апреле 2015 года Фрушанте выпустил свой первый альбом под псевдонимом Trickfinger. Альбом с одноимённым названием стал первым опытом Джона в стиле «acid house». Однако новый альбом выйдет под именем самого музыканта.