Red Hot Chili Peppers выпустили клип «Black Summer»

Red Hot Chili Peppers продает свои песни за $140 млн Американская рок-группа Red Hot Chilli Peppers продает свой каталог песен компании Hipgnosis Songs более чем за $140 млн. По данным Billboard, каталогом сейчас распоряжается Moebetoblame Music под руководством юриста Эрика Гринспена. Именно он организовал сделку с компанией Hipgnosis Songs для Red Hot Chili Peppers. Лейблу эта продажа принесет чистую прибыль в $5–6 млн.



Red Hot Chili Peppers



Каталог Red Hot Chili Peppers в значительной степени состоит из треков, созданных ключевыми участниками группы — фронтменом Энтони Кидисом, басистом Фли, барабанщиком Чедом Смитом и гитаристом Джоном Фрушанте. Они...

Джон Фрушанте выпускает первый инструментальный электронный альбом Гитарист и вокалист Джон Фрушанте представил трек Amethblowl и объявил о старте предзаказа на новый альбом «Maya» в честь своей кошки (слушать трек). Джон Фрушанте, известный по работе гитаристом в Red Hot Chili Peppers, выпускает первый инструментальный электронный альбом под своим собственным именем на лейбле Aaron Funk's Timesig. Пластинка посвящена его кошке Майе, которая недавно скончалась.







«Майя была со мной, когда я писал музыку 15 лет, поэтому я захотел назвать альбом в ее честь. Она любила музыку», - говорит Джон.



John Frusciante



В апреле 2015 года Фрушанте выпустил свой первый альбом под псевдонимом Trickfinger....

Лидер Red Hot Chili Peppers остался без головы в новом клипе Американская группа Red Hot Chili Peppers опубликовала на своем YouTube-канале анимационный ролик на песню Sick Love. В сюрреалистическом мультфильме показывается жизнь девушки в большом городе. В клипе появляется персонаж лидера группы Энтони Кидиса, которому главная героиня, превратившись в паука, отрывает голову. Режиссером клипа выступила певица Бет Джинс Хьютон, бывшая девушка вокалиста коллектива, пишет Lenta.ru.



Композиция, в записи которой принял участие британский музыкант Элтон Джон, вошла в альбом The Getaway, релиз которого состоялся 16 июня 2016 года.





Вокалист Red Hot Chili Peppers разделся в клипе Go Robot Американская рок-группа Red Hot Chili Peppers выпустила клип на песню Go Robot. Вокалист Энтони Кидис появляется в нем обнаженным и выкрашенным с ног до головы белой краской, пишет Lenta.ru. Из одежды на нем только шляпа и перчатки, а гениталии прикрыты пластиковым гульфиком. Композиция вошла в альбом The Getaway, релиз которого состоялся 16 июня 2016 года.



