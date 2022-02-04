Red Hot Chili Peppers выпустили клип «Black Summer»

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Группа Red Hot Chili Peppers выпустила клип на трек «Black Summer» из будущего альбома «Unlimited Love» (смотреть клип).

Режиссер Дебора Чоу сняла бюджетный клип, где музыканты играют песню в студии, стоя перед компьютерным экраном со сменяющимися заставками.

Выход альбома «Unlimited Love» запланирован на 1 апреля 2022 года на лейбле Warner.

Продюсером «Unlimited Love» стал Рик Рубин.

Red Hot Chili Peppers
Red Hot Chili Peppers

«Наша единственная цель – полное погружение в музыку. Мы провели тысячи часов вмести и по отдельности, оттачивая свое мастерство и помогая друг другу, чтобы сделать лучший альбом. Наши творческие антенны настроены на божественный космос, и мы чертовски благодарны за возможность быть вместе в одной комнате и еще раз попытаться стать лучше, - говорят музыканты. – Мы стремимся освещать мир, поднимать настроение, объединять людей. Каждая песня на «Unlimited Love» - это наша грань, отражающая наш взгляд на вселенную. Это смысл нашей жизни, наша миссия».

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