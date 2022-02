Ушла из жизни королева фанка Бетти Дэвис

Об этом сообщила давняя подруга исполнительницы Конни Портис.

«С большой грустью я делюсь новостью о кончине Бетти Дэвис —талантливого музыкального лидера, рок-звезды, певицы, автора песен и иконы стиля», - написала Портис в соцсетях.

Она также рассказала, что причиной смерти Бетти Дэвис стало онкологическое заболевание.



Betty Davis

До того, как начать карьеру, в 1968 году Бетти Дэвис вышла замуж за джазового трубача Майлза Дэвиса. Этот брак продлился всего год. По словам певицы, причиной развода стал "буйный характер" супруга. Однако для музыканта эти отношения стали важным творческим этапом. Бетти познакомила Майлза с иконами рока того времени, в том числе гитаристом Джими Хендриксом, Cream и Sly Stone.

Дебютный альбом артистки "Betty Davis" вышел в 1973 году. За ним последовали еще два "They Say I’m Different" (1974) и "Nasty Gal" (1975). Однако к концу 1970-х Дэвис оставила карьеру.

В 2009 году лейбл Light in the Attic Records выпустил сборник Дэвис "Is It Love or Desire?" первоначально записанный в 1976-м. В 2017 году Филип Кокс создал документальный фильм о "королеве фанка" под названием "Betty – They Say I’m Different". А в 2019 году Бетти Дэвис выпустила впервые за 40 лет песню "A Little Bit Hot Tonight". Она же стала одной из ее последних работ.

Ленни Кравиц написал в твиттере: «Эта леди была модной до того, как это понятие стало модным. Ее музыкальное и личностное самовыражение не имело границ. А еще она оказала влияние на таких людей, как Майлз Дэвис и Джими Хендрикс. Достаточно. Покойся с миром, королева».