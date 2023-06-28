Пётр Востоков исполнил неизвестные произведения Цфасмана и Шостаковича

Программу «Джаз с русской душой», состоящую из композиций Дмитрия Шостаковича, Александра Цфасмана, Александра Варламова, Леонида Половинкина, Вадима Людвиковского и Николая Капустина, исполнил один из самых ярких современных джазовых коллективов – Большой джазовый оркестр Петра Востокова.



Большой джазовый оркестр Петра Востокова

История создания этой без преувеличения фантастической программы – настоящий музыкальный детектив. К столетию российского джаза специалисты радио «Орфей» проводили изыскания в нотном архиве станции и обнаружили там никогда ранее не исполнявшиеся джазовые произведения советского периода. В частности, неизвестные партитуры классика советского джаза Александра Цфасмана.

По словам Петра Востокова, коллективу которого повезло первому прикоснуться к этим музыкальным раритетам, «чудом можно считать уже сам факт существования довоенных партитур композитора»:

«Это настоящее открытие! Многое из того, что сейчас играется (если вообще играется), было записано исключительно на слух, а тут нам выпала фантастическая возможность прикоснуться к авторскому тексту и увидеть, как всё это было записано. Это даже не художественная ценность, а историческая!»



Петр Востоков

Каждое произведение, отобранное для программы «Джаз с русской душой», оказалось уникально. Но настоящей музыкальной сенсацией, по мнению музыкальных критиков, стала сюита Александра Цфасмана из музыки к спектаклю театра Сергея Образцова «Под шорох твоих ресниц» (1948 год).



Петр Востоков

Концертная программа «Джаз с русской душой» была подготовлена радио «Орфей» и фондом ФИРКОН в рамках проекта «Неизвестные имена российского джаза» и реализована при поддержке Президентского фонда культурных инициатив.

Фото: Наталья Львова