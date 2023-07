Оркестр Петра Востокова сыграл на памяти советских поколений

Казалось бы, где джаз и где Петр Ильич Чайковский? Но. Чайковский был отличным мелодистом, а Петр Востоков выбрал только самые знаменитые мелодии. От «Колыбельной медведицы», знакомой по мультфильму «Умка» и голосу Аиды Ведищевой, и открывавшей концерт до «Очей черных».

Петр Востоков буквально выстрадал этот свой оркестр. Он очень долго пытался собрать музыкантов таких, что могли бы играть буквально все. И БДО играет сегодня, спустя 13 лет, все. И ведь не скажешь, что это не джаз. Все эти версии именно что джазовые, но крайне узнаваемые даже не для джазовой публики. Ему уже и не нужна джазовая публика! Не нужны хмурые маленькие клубы для истинных ценителей. Он берет и обаянием, и звучанием советских эстрадных хитов.



Петр Востоков

Начал с Артура Полонского, с самой первой мелодии советского джаза «Американский фокстрот» (как еще ей называться?), а позже во избежание проблем известной как «Цветущий май». Обычный фокстрот, с обилием громкогласных духовых, но мелодичный и к тому же с поющими инструменталистами оркестра, как тогда было принято. Если Исаак Дунаевский, то песня из фильма «Волга-Волга» в аранжировке Владимира Фейертага. Разве у широкой публики могут быть вопросы к такой музыке? Тем более, что сам Петр Востоков солирует на трубе столь вдохновенно и страстно.

Самый интересный блок — из ранее неизвестных произведений Александра Цфасмана, ноты которых вот только-только радио «Орфей» нашло где-то в архивах. «Драгоценный подарок» - вот именно такое. На ноты записано, а в студии так и не записано, и никто этого не слышал. Цфасман очевидно великолепен. И опять трое музыкантов поют, а текст там весьма ироничный. Может, потому и не записалось в те годы. Но фокстрот изысканный, мелодии обволакивающие, да еще с какой фантазией! Подумалось, что играть такое стоило бы не по нотам (вряд ли пианист Цфасман усердствовал с записью нот для фортепиано, только разве что темы очертил), а дать побольше свободы для импровизации. Впрочем, Востокову виднее.



Зрители фестиваля Чайковского

Пятичастная сюита Цфасмана из музыки к спектаклю театра Сергея Образцова «Под шорох твоих ресниц» (1948 год), ранее неизвестная, тут выпускница МГК Варвара Вахромеева сразу и на скрипке, и на аккордеоне. Фокстрот, танго, вальс, румба… Невозможно представить, что все это сочинялось и исполнялось в эпоху «разгибания саксофонов». Великая музыка.



Петр Востоков

Петр Востоков дирижирует с грацией Адриано Челентано. Он крайне эмоционален, переминается с бедра на бедро, буквально «заводит» оркестр. Но, к слову сказать, оркестр на эти фишки вообще не ведется. Они играют грамотно, профессионально, но на зажигательных кубинцев или там бразильцев ни разу не похожи. Все строго по нотам, никаких там каденций или эмоциональных соло. Они отрабатывают зарплату. Все ровно и «как надо», большинство их них воспитанники Кролла из Гнесинки. Так что эмоции Востокова — они скорее для зрителей. И это работает.



София Ацбеха-Негга

Появились и другие гости, кроме Варвары Вахромеевой. Востоков же активно участвовал в телепроекте канала «Культура» «Большой джаз». Вокалистка София Ацбеха-Негга (колыбельная Исаака Дунаевского из фильма «Цирк», причем оригинальная партитура оказалась гораздо бледнее киноверсии, и Drum Boogie), гитарист Родион Грищенко (Tea for Two), контрабасист Михаил Дмитриев (One Base Hit Диззи Гиллеспи) и пианист Даниэль Адиянц (Cotton Tail Дюка Эллингтона). Саксофонист Андрей Баталеев уже в составе БДО, и он солировал в пьесе Георгия Гараняна «Баллада». И понятно, почему он проиграл в финале «Большого джаза», он пока сыроват и деревяннен.

Из «Ну, погоди!» прозвучала мелодия «Скороходец» Константина Бахолдина, и довольно живо, как полноценный диксиленд, и тут наконец-то было, где развернуться штатному и потрясающему джазовому пианисту Евгению Синцову. Еще одно неизвестное произведение «Фантазия» знаменитого аранжировщика и дирижера Вадима Людвиковского на основе песни «Солнце в огне».

Завершили концерт музыканты попурри «О лучшем городе Земли». «Ждем приглашения играть в парках, на открытом воздухе на День города», - добавил Петр Востоков.

Удивительно, как генетически эти песни проникли буквально в каждого жителя страны, или, по крайней мере, зрителя этого концерта. Попурри из песен про Москву вызвало живейший энтузиазм. Зрители хлопали, подпевали. Вне зависимости от возраста. Востоков точно нашел искомое: джаз нужен не всем, а вот воспоминания о советских песнях вызывают живой энтузиазм.

Так что этот концерт был скорее не про джаз, а про воспоминания на генном уровне. Кроме Дунаевского, там очевидно есть и Армстронг, и Гиллеспи.

Вадим ПОНОМАРЕВ

Фото: Маргарита БЕЛЬСКАЯ