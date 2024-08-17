«Грани Георгия Гараняна»: шоу в честь 90-летия со дня рождения маэстро

Место для проведения праздничного концерта было выбрано не случайно. Настоящее эффектное шоу с захватывающими номерами, завораживающие полёты воздушных гимнастов, тонкий юмор эксцентриков, концертные сольные номера джазовых музыкантов – вся эта мозаика жанров объединила зрителей музыкой маэстро Гараняна.

В едином ансамбле выступили артисты разнообразных направлений искусства: академического, джазового, популярного и, конечно, циркового: Государственный камерный оркестр «Виртуозы Москвы», ансамбль «Мелодия» Георгия Гараняна, оркестр цирка Никулина на Цветном бульваре, Мариам Мерабова, Дмитрий Носков, Алла Рид, Даниил Крамер, Сергей и Андрей Просвирины, Анатолий Окулов и другие артисты.



Памяти Георгия Гараняна

Здесь была и своя символика - в 90-е годы Георгий Гаранян долгое время возглавлял оркестр Московского цирка на Цветном бульваре. И в этот вечер, в память о художнике, его музыка звучала на арене во всём разнообразии.

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«Цирк – самое честное искусство, - говорил Гаранян. - Здесь фокус или есть, или нет. Здесь я узнал, что такое настоящий труд. В цирке невероятно трудолюбивые люди».

Шоу в честь творчества маэстро «Грани Георгия Гараняна» сложил воедино режиссёр Георгий Долмазян, идею предложил продюсер Давид Смелянский. Программа вечера получилась поистине звёздной.

Фантастический вечер получился по-настоящему эксклюзивным. Таким же эксклюзивным и искромётным, как всё творчество легендарного маэстро Георгия Гараняна.