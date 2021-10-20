Джаз и мугам. Переплетение жанров

Много ли мы знаем об азербайджанском джазе? А о мугаме? Азербайджанский джаз — разновидность джаза, основанного на традициях мугама. Азербайджанский джаз зародился в Баку благодаря его основателю, музыканту и композитору Вагифу Мустафа–заде. Благодаря такому удивительному симбиозу теперь в азербайджанском этно-джазе, или джаз-мугаме, в зависимости от фантазии исполнителей джазовые ритмы, гармонии ярчайшим образом переплетаются с музыкальными традициями мугама и с эмоциональным, порой зажигательным исполнением азербайджанских музыкантов.

Такое сочетание поистине уникально и неповторимо, так как и джаз и мугам основаны на импровизации. То есть двух одинаковых концертных исполнений не бывает. Это единение любопытно еще и тем, что сам жанр мугама, в отличие от джаза, - довольно древний.

И тем особенно интересно было побывать на концерте азербайджанского джаза на фестивале SibJazzFest, чтобы услышать, как молодой великолепный пианист и прекрасный теоретик, историк музыки Риад Маммадов сочетает, казалось бы, несочетаемые жанры – старинные мелодии песнопений мугама и современные джазовые гармонии, ритмы…



Риад Маммадов

Риад Маммадов, перед концертом поясняя публике особенности жанра мугам, отметил:

«Мугамная музыка - это музыка восточного ренессанса, это большая философия и отдельный жанр. Как мы все знаем, восточный ренессанс возник гораздо раньше, чем западно-европейский. Уже в IX веке на Востоке изучали точные науки, литературу. Вот на этой поэзии и основывается мугам. Уникальность этого жанра и в том, что мугамные лады очень сложно повторить. Вместе с этим тексты, которые звучат, - пишутся в стихотворных формах, которые по стилю можно сравнить с такими литературными формами, как на Западе, например, сонеты. И вот как раз ханенде – тот самый певец, который прекрасно знает всё многообразие ладов. Он в режиме реального времени, чувствуя контакт с залом и атмосферу, подбирает нужные тексты. Поэтому то, что сейчас прозвучит в концертной программе, – во второй раз уже не повторится. Так как звучит настоящая импровизация. В этом заключается неповторимость мугама – в уникальном сочетании мугамных ладов и поэзии».

Точное время появления мугамов не установлено. Как сообщают справочные источники, первые формы — предки современных мугамов появились предположительно ещё в конце VI — начале VII века в Иране как один из видов придворной музыки. В письменных источниках раннего средневековья встречаются легенды, рассказывающие о возникновении профессионального музыкального творчества на Востоке. Одна из восточных легенд, связанных с происхождением музыки и её профессиональной ветви, рассказывает о фантастической птице Симург со множеством звуковых отверстий в клюве и о человеке, услышавшем её волшебное пение и под этим впечатлением создавшим науку о музыке. Таким образом, по легенде, завораживающее пение фантастической птицы послужило основой для образования 12 классических мугамных звукорядов.

В XIV—XV веках, с началом формирования основных народностей, населяющих ныне Азербайджанскую Республику и Иранский Азербайджан, мугам получает активное развитие. Возникновение мугамов связано с развитием городской культуры в средние века. В XIV веке, несмотря на наличие большого разнообразия звукорядов, основных ладов было не больше 12. Причудливое развитие мелодий мугама складываются в чудесный орнамент и, чтобы понять и распознавать эту красоту, нужно обладать некоторой подготовкой, набраться терпения, включить воображение и настроиться на определённое эмоциональное состояние.



Ансамбль Риада Маммадова

Концерт получился слаженным, эмоционально выстроенным, ярким. Это и неудивительно. Ведь автор программы пианист Риад Маммадов подошёл к исполнению композиций как профессионал высочайшего уровня: Риад получил высшее музыкальное образование и прошёл обучение в аспирантуре Московской консерватории сразу по двум специальностям – как пианист, и как специалист по истории и теории музыки. Его диссертация, которую он успешно защитил, была посвящена рождению и развитию жанра мугама, а феерическая техника базируется на секретах фортепианного мастерства легендарных профессоров Московской консерватории.

Если говорить об участниках и музыкальных инструментах концерта, то кроме привычных для джазовых композиций контрабаса и бас гитары (Николай Лазарев), рояля, ударной установки (Дмитрий Власенко), в концертной программе прозвучали еще и народные инструменты: нагара – средней величины ручной барабан, использующийся с двух сторон (Заслуженный артист Республики Азербайджан Камран Каримов); тар – струнный музыкальный инструмент (Заслуженный артист Республики Азербайджан Алиага Садиев), дэф –разновидность среднеазиатского бубна.



Поет Эхтирам Гусейнов

В программе также принял участие и ханенде – певец, исполнитель мугама, Заслуженный артист Республики Азербайджан, Победитель Международного конкурса мугама Эхтирам Гусейнов (он же исполнял партию ритмического сопровождения на дэфе). Человек с красивым голосом, виртуозно владеющий техникой исполнения мугама. У ханенде особенная роль в ансамбле. Именно от умения Ханенде смешивать мугамные лады зависит настроение музыкантов и, конечно, восприятие публики.

Программа фестивального концерта называлась «Город ветров». Уже в самом названии настраивая публику на разнообразие эмоций – и, как у ветра, странствующего по всему миру, нет повторяющихся дуновений, так же и причудливые переплетения гармоний, мелодий и ритмов – неповторимы. И публика, ведомая музыкантами высочайшего класса, отправилась в «музыкальное путешествие» по восточным странам и «вернулась» лишь по окончании всего концерта, спустя несколько минут после финальных аккордов музыкального рассказа.

Это было настоящее путешествие во времени. Зал, охваченный единым эмоциональным состоянием, прочувствовал богатейшую палитру эмоций. Единение древних песнопений, вокала мугама, звучания национальных музыкальных инструментов и ритмы джазового свинга, многообразие джазовых гармоний, фееричность виртуозного фортепианного исполнения – всё объединилось, как в нашей жизни – переплетая множество культур, знаний, гармоний…



Риад Маммадов

Риад Маммадов после концерта поделился своими впечатлениями:

«Я очень тронут самим городом и теплотой приема: как нас встречала публика и какие светлые глаза были у всей команды! И я согласен со словами Александра Сергеевича Бочарникова, генерального директора филармонии, который сказал, что когда у людей работающих за кулисами и делающих вместе продакшн – общая отзывчивость и свет в глазах, – это очень трепетно и ценно. Я также хотел бы ещё отметить концертный зал имени Арнольда Михайловича Каца, в котором проходило выступление. Зал фантастический, инструмент – потрясающий очень мягкий Steinway. Хочу также поблагодарить дирекцию филармонии, команду проекта, за организацию спонтанной ночной репетиции, потому что вечером мне было необходимо позаниматься, и мне предоставили эту возможность - до часа ночи я смог позаниматься в одном из репетиционных залов концертного пространства. Очень рад и благодарен публике за такой тёплый прием. Не только я, но и вся команда и все музыканты, – мы все очень тронуты приемом, находимся под большим впечатлением».

Лада МЕРКУЛОВА