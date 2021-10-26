Игорь Бутман награжден орденом «За заслуги перед Отечеством» IV степени

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Президент России Владимир Путин наградил орденом «За заслуги перед Отечеством» IV степени художественного руководителя Московского джазового оркестра Игоря Бутмана.
Соответствующий указ был опубликован на официальном интернет-портале правовой информации 25 октября 2021 года.

Игорь Бутман
Игорь Бутман
«За большой вклад в развитие отечественной культуры и искусства, многолетнюю плодотворную деятельность наградить орденом «За заслуги перед Отечеством» IV степени Бутмана Игоря Михайловича - художественного руководителя государственного бюджетного учреждения культуры города Москвы «Московский джазовый оркестр под управлением И.Бутмана», - сообщается в тексте указа.

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