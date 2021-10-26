Игорь Бутман награжден орденом «За заслуги перед Отечеством» IV степени

Президент России Владимир Путин наградил орденом «За заслуги перед Отечеством» IV степени художественного руководителя Московского джазового оркестра Игоря Бутмана. MixДжазСоответствующий указ был опубликован на официальном интернет-портале правовой информации 25 октября 2021 года. Игорь Бутман «За большой вклад в развитие отечественной культуры и искусства, многолетнюю плодотворную деятельность наградить орденом «За заслуги перед Отечеством» IV степени Бутмана Игоря Михайловича - художественного руководителя государственного бюджетного учреждения культуры города Москвы «Московский джазовый оркестр под управлением И.Бутмана», - сообщается в тексте указа.Быстрый поиск: Игорь Бутман Добавить комментарий
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