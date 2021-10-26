Игорь Бутман награжден орденом «За заслуги перед Отечеством» IV степени

Прямая трансляция концерта состоится 30 апреля в 00:00 (по московскому времени). Ведущим All-Star Global Concert станет известный актер, обладатель двух премий «Оскар», шести «Золотых глобусов» и премии «Эмми» Майкл Дуглас. 30 апреля во всем мире будет представлен широкий спектр джазовых программ, образовательных и общественных инициатив, в которых примут участие несколько тысяч джазовых музыкантов. Праздник учрежден ЮНЕСКО в 2011 году по инициативе посла доброй воли ЮНЕСКО Херби Хэнкока и...

Прямая трансляция концерта состоится 30 апреля в 00:00 (по московскому времени). Ведущим All-Star Global Concert станет известный актер, обладатель двух премий «Оскар», шести «Золотых глобусов» и премии «Эмми» Майкл Дуглас. 30 апреля во всем мире будет представлен широкий спектр джазовых программ, образовательных и общественных инициатив, в которых примут участие несколько тысяч джазовых музыкантов. Праздник учрежден ЮНЕСКО в 2011 году по инициативе посла доброй воли ЮНЕСКО Херби Хэнкока и...

В этом году мир 30 апреля будет праздновать International Jazz Day в 10-й раз, столицей праздника был выбран Нью-Йорк. Россию на All-Star Global Concert – главном концерте Международного Дня джаза представят Игорь Бутман и Московский джазовый оркестр.

Альтист Юрий Башмет с «Солистами Москвы» и саксофонист Игорь Бутман со своим биг-бендом снова сыграли вместе, на этот раз в Клину, на VI фестивале искусств П.И. Чайковского.