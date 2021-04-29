В International Jazz Day Россию представит Игорь Бутман

Прямая трансляция концерта состоится 30 апреля в 00:00 (по московскому времени). Ведущим All-Star Global Concert станет известный актер, обладатель двух премий «Оскар», шести «Золотых глобусов» и премии «Эмми» Майкл Дуглас.

30 апреля во всем мире будет представлен широкий спектр джазовых программ, образовательных и общественных инициатив, в которых примут участие несколько тысяч джазовых музыкантов. Праздник учрежден ЮНЕСКО в 2011 году по инициативе посла доброй воли ЮНЕСКО Херби Хэнкока и признан Генеральной Ассамблеей Организации Объединенных Наций. По традиции кульминацией Международного дня джаза станет All-Star Global Conсert, который в этом году пройдёт в необычном формате: в Нью-Йорке выступят Мелисса Алдана (Чили), Массимо Биолкати (Италия), А Бу (Китай), Сайрус Честнат (США), Амина Фигарова (Азербайджан), Роберта Гамбарини (Италия), Кенни Гарретт (США), Джеймс Дженус (США), Стефон Харрис (США), Ингрид Дженсен (Канада), Джо Ловано (США), Антонио Санчес (Мексика) и Вероника Свифт(США), к нам из Лос-Анджелеса присоединятся Херби Хэнкок (США), Алекс Акуна (Перу), Хусто Альмарио (Колумбия), Ди Ди Бриджуотер (США), Джонатан Батлер (Южная Африка), Махмуд Чуки (Марокко), Джеральд Клейтон, Андра Дэй, Ромеро Любамбо (Бразилия), Маркус Миллер, Дайан Ривз, Франсиско Торрес (Мексика), Джастин Тайсон и Бен Уильямс.

А также из Москвы к концерту присоединятся Игорь Бутман и Московский джазовый оркестр (Россия), из Лондона - Джейкоб Коллиер (Великобритания), из Кейптауна - Мандиси Дьянтиис (ЮАР), из Рио-де-Жанейро - Иван Линс (Бразилия), из Монако - Джон Маклафлин, из Токио - Джунко Ониси (Япония) и многие другие. Известная бенинская вокалистка Анжелика Киджо присоединится к концерту из штаб-квартиры ЮНЕСКО в Париже.



Игорь Бутман

Концерт будет транслироваться в прямом эфире через YouTube, Facebook, jazzday.com, UN Web TV, ЮНЕСКО и Госдепартамент США.

Художественный руководитель All-Star Global Concert - культовый джазовый пианист Херби Хэнкок (США), музыкальный директор шоу - Джон Бизли (США). На концерте будут представлены выступления артистов из более 20 стран мира.

Игорь Бутман и Московский джазовый оркестр станут единственными российскими музыкантами, которые выступят в этом году на «All-Star Global Concert».

Также в этот день, 30 апреля, в 21:00 Игорь Бутман и Московский джазовый оркестр дадут онлайн-концерт для знаменитого нью-йоркского джаз-клуба Dizzy’s Club Coca - Cola. Трансляция пройдёт на странице https://www.facebook.com/DizzysClub, в 14:00 по нью-йоркскому времени (21:00 по московскому).