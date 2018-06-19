Игорь Бутман и президент Швейцарии сыграли джаз в Ростове-на-Дону

Игорь Бутман специально по приглашению Президента Швейцарии прилетел в столицу Южного федерального округа. Посольство Швейцарии организовало торжественный прием в честь известного российского музыканта. А после делегация направилась в один из местных спорт-баров, где президент продемонстрировал виртуозную игру на рояле.



Игорь Бутман и Ален Берсе

- Чемпионат мира сближает людей,- подчеркнул Игорь Бутман.- У меня был очень приятный момент, когда 16 июня меня пригласили на официальный ужин с президентом Швейцарии Аленом Берсе, в прошлом джазовым музыкантом — и он не теряет формы. После ужина мы выступили для швейцарской делегации в одном из спорт-баров Ростова, и, зная, что Берсе играет на фортепьяно, я пригласил его сыграть. К нам присоединились яркие представители музыкального сообщества Ростова-на-Дону- Олег Аккуратов и Адам Терацуян.

Ален Берсе буквально поразил ростовскую публику, который по счастливой случайности довелось попасть на такой необычный концерт.

- Я пригласил Берсе на импровизированный джем-сейшн, это было очень интересно. Потом вместе с Олегом и Аленом мы спели русские «Катюшу» и «Калинку» и так вдохновили сборную Швейцарии, что те сыграли вничью с бразильцами,- рассказал в беседе с корреспондентом ТАСС Игорь Бутман.