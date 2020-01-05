Концерты Игоря Бутмана в США отменены из-за его пропутинской позиции

Об этом сообщила организация Arts Against Aggression в своем Twitter-аккаунте Stop Putin.
В сообщении говорится, что выступления Бутмана уже отменили клубы RegattaBar в Бостоне (штат Массачусетс) и Blue Llama Jazz в Анн-Арборе (штат Мичиган). С соответствующим призывом они выступили в адрес Центра исполнительских видов искусств в Майми-Дейде (штат Флорида).
Свой протест активисты объясняют политическими взглядами Игоря Бутмана, который был доверенным лицом Владимира Путина на президентских выборах. Организация также отметила, что джаз не должен использоваться для оправдания тирании, угнетения и войны с Украиной.
Бутман в своем Facebook-аккаунте написал, что RegattaBar действительно отменил его выступление, выплатив при этом компенсацию. А концерт в Анн-Арборе, по его словам, не получится дать из-за срочных дел.
Напомним, что у Игоря Бутмана, помимо российского, есть и американское гражданство. При этом он входит в Высший совет пропутинской партии «Единая Россия», и в 2014 году подписал обращение деятелей культуры в поддержку аннексии Крыма.
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