Концерты Игоря Бутмана в США отменены из-за его пропутинской позиции

Об этом сообщила организация Arts Against Aggression в своем Twitter-аккаунте Stop Putin.

В сообщении говорится, что выступления Бутмана уже отменили клубы RegattaBar в Бостоне (штат Массачусетс) и Blue Llama Jazz в Анн-Арборе (штат Мичиган). С соответствующим призывом они выступили в адрес Центра исполнительских видов искусств в Майми-Дейде (штат Флорида).



Митинги против Бутмана в США

Свой протест активисты объясняют политическими взглядами Игоря Бутмана, который был доверенным лицом Владимира Путина на президентских выборах. Организация также отметила, что джаз не должен использоваться для оправдания тирании, угнетения и войны с Украиной.

Бутман в своем Facebook-аккаунте написал, что RegattaBar действительно отменил его выступление, выплатив при этом компенсацию. А концерт в Анн-Арборе, по его словам, не получится дать из-за срочных дел.

Напомним, что у Игоря Бутмана, помимо российского, есть и американское гражданство. При этом он входит в Высший совет пропутинской партии «Единая Россия», и в 2014 году подписал обращение деятелей культуры в поддержку аннексии Крыма.