Юрий Башмет стал худруком фестиваля Чайковского в Клину

Встреча прошла на свежем воздухе во дворике «Башмет-Центра» на Большой Полянке. Главная новость — с этого года худруком фестиваля стал Юрий Башмет. Теперь у фестиваля есть федеральное финансирование (а не только подмосковное, как раньше), и в новый оргкомитет вошли ведущие деятели искусств, а также сразу три министра культуры Московской области! Действующий - Елена Харламова, а также бывшие — Нармин Ширалиева (советник губернатора в ранге министра) и Оксана Косырева (директор департамента господдержки Минкульта РФ). Ситуация не позволит в этом году принять зарубежных артистов, однако масштаб фестиваля на открытом воздухе все же значительно вырастет.



Слева направо: Денис Редькин, Нара Ширалиева, Оксана Косырева, Елена Харламова, Юрий Башмет, Дмитрий Бертман, Николай Цискаридзе, Дмитрий Гринченко, Игорь Бутман

- Сказать, что мы настырные и упорные, - значит не сказать ничего. Первый фестиваль, который пройдет после пандемии коронавируса, - это будет фестиваль Чайковского, - пояснила министр культуры области Елена Харламова. - Мы его запланировали провести с 31 июля по 9 августа. Мы не можем пока сказать на 100 процентов, что проведем его. Но с сегодняшнего дня открыта продажа билетов на фестиваль. Мы готовы его провести. Окончательное решение будет принято в ближайшие дни, эпидемиологическая обстановка показывает, что мы близки к возможности проведения мероприятий на открытом воздухе. Провести этот фестиваль в юбилейный 180 год со дня рождения Чайковского крайне важно. Но не менее важен юбилей Чехова — 160 лет со дня рождения, поэтому решили открыть фестиваль программой «Ч+Ч», посвященной этим двум великим людям. Обычно главная площадка фестиваля в формате опен-эйра вмещает 1000-1200 человек. В связи с необходимостью соблюсти все эпидемические стандарты по дистанции и не подвергать людей опасности мы уменьшим количество мест до 600-700. Понимаем, что у людей непростая финансовая ситуация, поэтому принято решение значительно снизить цену на билеты, а на открытие и закрытие сделать по 100 рублей.

Фестиваль откроется 31 июля мировой премьерой музыкально-драматического действия «Ч+Ч», посвященного юбилеям П.И Чайковского и А.П. Чехова, с участием артистов театральной труппы музея-заповедника «Мелихово» «Чеховская студия» и оркестра «Новая Россия» под руководством Юрия Башмета.

- В рамках фестиваля мы покажем программу «Онегин. Лирические отступления», которую срежиссировала Марина Брусникина, она замечательный режиссер, - сказал актер Евгений Миронов. - Я и Лиза Боярская будем читать отрывки из «Евгения Онегина», но не самые известные фрагменты, а именно лирические отступления. Это дуэт, в котором мы можем переходить от ролей Онегина и Татьяны к другим ролям, например, Лиза будет читать и за Ленского. Потрясающая музыка, которую прямо сейчас Юрий Абрамович компилирует из «Онегина» Чайковского, будет обрамлять это выступление. Я в четвертый раз буду выступать в Клину, и для меня это особенное место.

Балетный вечер 1 августа будет представлен дивертисментом из фрагментов балетов П.И. Чайковского под руководством народного артиста России Николая Цискаридзе.

- Я уверен, что фестиваль состоится! На нем будет проходить финальный отбор во Всероссийский юношеский оркестр, который на днях выступил на Мамаевом кургане, многие видели эту телетрансляцию, - напомним Юрий Башмет. - Каждый из этих юных музыкантов — лучший в своем городе! А потом они прошли еще отбор у нас. И вот мы прослушали сейчас 650 музыкантов, а взять можем только 40. Столько мест у нас освободилось по возрасту. И финальный отбор пройдет именно в Клину во время фестиваля Чайковского. Я многого жду от этого фестиваля, поэтому и согласился возглавить, когда губернатор мне предложил. Чайковский — не только наше все. Я ценю в нем эти вечные сомнения, я слышу их в его музыке. Не хочу обижать, но Моцарт — не Чайковский, это совсем другая история. А Чайковский — он наш, генетически наш.

7 августа – спектакль-концерт «Неизвестный Чайковский» в постановке Дмитрия Бертмана, с участием солистов театра «Геликон-опера» и БСО им. Чайковского под управлением Владимира Федосеева.

- Наша программа называется «Неизвестный Чайковский», дирижировать БСО будет Владимир Федосеев, а наши солисты будут петь арии из недописанных опер Чайковского, или тех, которые по разным причинам не звучат на сцене, - сообщил Дмитрий Бертман. - Например, Чайковский начинал писать оперу «Севильский цирюльник», у нас споют куплеты Альмавивы. Будут фрагменты из оперы «Мандрагора», будет «Ундина», которая издана в расширенном виде, и там есть номер, который ранее был неизвестен. Чайковский считал «Ундину» своей лучшей оперой, но сжег ее рукопись в кабинете директора Императорских театров, узнав про отказ в постановке. Однако чудом сохранилась рукопись, отправленная для анонсного концерта в Москве, и эти номера сохранились. Затем много музыки из «Ундины» он использовал в балете «Лебединое озеро». Будет опера «Ромео и Джульетта», «Гамлет», «Снегурочка» и другие недописанные произведения Чайковского.

8 августа на большой сцене состоится концерт «Классика встречает Джаз» с участием Юрия Башмета, его «Солистов Москвы» и Игоря Бутмана и его биг-бэнда.

- Творческий наш союз с Юрием Абрамовичем уходит в глубь веков, - иронически улыбнулся Игорь Бутман. - Мы сыграем Чайковского, Римского-Корсакова, Мусоргского и других классиков. У джазовых музыкантов всегда есть некоторая зависть к тому, как классика обращается со звуком. Все великие классические композиторы были импровизаторами, но они не ставили это во главу угла, а записывали свою музыку на ноты, на бумагу. Нас вдохновляет возможность импровизировать на классическую музыку, это творчески интересная задача.

В камерном зале планируются концерты, посвященные молодому поколению музыкантов: гала-концерт молодых композиторов и гала-концерт юных музыкантов - стипендиатов Губернаторской стипендии и участников Международной академии фестиваля. Пройдет Вторая Международная музыкальная академия фестиваля и впервые,состоится Международная научная конференция, посвященная 180-летию П.И. Чайковского, а также Школа молодых журналистов, пишущих о культуре. Таковы планы, по крайней мере.

Завершится фестиваль 9 августа большим гала-концертом с участием Дениса Мацуева, Юрия Башмета и Государственного симфонического оркестра «Новая Россия».

- Я уже не представляю своего лета без концерта в Клину. Играть на рояле Петра Ильича… Каждый раз подхожу к нему и чувствую благоговение, - рассказал с видеоэкранов Денис Мацуев. - Мы на связи с Роспотребнадзором, чтобы все было безопасно и для зрителей, и для музыкантов. Мы говорили с министерством культуры и Роспотребнадзором, что с августа уже можно будет начать концерты в формате опен-эйров в московском регионе. Мы уже не можем без зрителей, нам нужна энергия от зала.

Фестиваль будет снимать телеканал «Культура», причем прямой стрим будет идти на сайте телеканала, а уже подготовленные версии концертов покажут в эфире осенью.

- Есть серьезные ограничения, связанные с коронавирусом, поэтому в нынешнем году расширить программу мы не можем. Но развиваться она будет обязательно. Фестиваль станет полноценным 8-10-дневным фестивалем, чтобы туристы могли приезжать на эти дни в Клин, и ощущать всю фестивальную атмосферу, - подытожил пресс-конференцию глава «Русского концертного агентства» Дмитрий Гринченко.

Вадим ПОНОМАРЕВ