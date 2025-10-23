Ник Кейв выпустит концертный альбом, и уже показал Wild God

Альбом Live God, релиз которого состоится 5 декабря на лейбле PIAS, включает 18 треков, отобранных с концертов группы в Северной Америке, Великобритании и Европе в 2024 и 2025 годах. Альбом будет доступен как на двойном виниле, так и на двойном CD.



Nick Cave

В окончательный список треков входят «Papa Won't Leave You, Henry», «Tupelo», «Into My Arms», «From Her to Eternity» и «Wild God (Live God)», которая стала первым синглом с релиза.

Пресса описывает Live God как альбом, передающий «необузданную трансцендентную природу этих незабываемых шоу». Сам Кейв продолжил описывать это последнее выступление как «противоядие от отчаяния».

Список композиций Live God

Frogs Wild God O Children From Her to Eternity Long Dark Night * Cinnamon Horses Tupelo Conversion Bright Horses Joy I Need You Carnage Red Right Hand White Elephant * O Wow O Wow (How Wonderful She is) * Papa Won't Leave You, Henry Into My Arms As The Waters Cover The Sea

* = эксклюзивно на CD и в цифровом формате