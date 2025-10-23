Ник Кейв выпустит концертный альбом, и уже показал Wild God

Альбом Live God, релиз которого состоится 5 декабря на лейбле PIAS, включает 18 треков, отобранных с концертов группы в Северной Америке, Великобритании и Европе в 2024 и 2025 годах. Альбом будет доступен как на двойном виниле, так и на двойном CD.
В окончательный список треков входят «Papa Won't Leave You, Henry», «Tupelo», «Into My Arms», «From Her to Eternity» и «Wild God (Live God)», которая стала первым синглом с релиза.
Пресса описывает Live God как альбом, передающий «необузданную трансцендентную природу этих незабываемых шоу». Сам Кейв продолжил описывать это последнее выступление как «противоядие от отчаяния».
Список композиций Live God
- Frogs
- Wild God
- O Children
- From Her to Eternity
- Long Dark Night *
- Cinnamon Horses
- Tupelo
- Conversion
- Bright Horses
- Joy
- I Need You
- Carnage
- Red Right Hand
- White Elephant *
- O Wow O Wow (How Wonderful She is) *
- Papa Won't Leave You, Henry
- Into My Arms
- As The Waters Cover The Sea
* = эксклюзивно на CD и в цифровом формате