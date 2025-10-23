Ник Кейв выпустит концертный альбом, и уже показал Wild God

Nick Cave & The Bad Seeds анонсировали новый концертный альбом Live God и выпустили первый сингл и видео Wild God (Live God) (смотреть видео).

Альбом Live God, релиз которого состоится 5 декабря на лейбле PIAS, включает 18 треков, отобранных с концертов группы в Северной Америке, Великобритании и Европе в 2024 и 2025 годах. Альбом будет доступен как на двойном виниле, так и на двойном CD.

В окончательный список треков входят «Papa Won't Leave You, Henry», «Tupelo», «Into My Arms», «From Her to Eternity» и «Wild God (Live God)», которая стала первым синглом с релиза.

Пресса описывает Live God как альбом, передающий «необузданную трансцендентную природу этих незабываемых шоу». Сам Кейв продолжил описывать это последнее выступление как «противоядие от отчаяния».

Список композиций Live God

  1. Frogs
  2. Wild God
  3. O Children
  4. From Her to Eternity
  5. Long Dark Night *
  6. Cinnamon Horses
  7. Tupelo
  8. Conversion
  9. Bright Horses
  10. Joy
  11. I Need You
  12. Carnage
  13. Red Right Hand
  14. White Elephant *
  15. O Wow O Wow (How Wonderful She is) *
  16. Papa Won't Leave You, Henry
  17. Into My Arms
  18. As The Waters Cover The Sea

* = эксклюзивно на CD и в цифровом формате

