Максим Фадеев показал новый состав группы «Serebro» в «Song #2»

Музыку к песне написал продюсер проекта Максим Фадеев, а текст на русском и английском он сочинил в соавторстве с Keiko. В новый состав группы вошли три певицы - Keiko, Айя и Ди.
Новый сингл «Song #2» стал результатом шести месяцев кропотливой работы команды под руководством Максима Фадеева. Трек представляет собой триптих из разных жанров: от baby rock во вступлении до techno во второй части и завершающего breakcore. Фактически это презентация нового состава группы из трех будущих песен.
Клип был создан с использованием современных AI-технологий, что подчеркивает инновационный подход группы к музыке и визуальному искусству. Серебряные костюмы были созданы на 3D-принтере по уникальному эскизу, а необычные маски на лице - заказаны у трендового дизайнера из Китая.
«Одна из главных причин, по которым я решил возобновить Serebro - это неугасающий, а, напротив, растущий интерес аудитории к их музыке. Фактически группы не существовало 5 лет, мы не выпускали новый материал. Несмотря на это, за последний год треки группы суммарно прослушали более 505 000 000 раз (данные из нашего ЛК). Это впечатляющий показатель, который подтверждает, что их музыка стала поистине культовой и продолжает находить отклик в сердцах миллионов слушателей по всему миру.
Особенно в последний год к нам в огромном количестве обращаются молодые музыканты за разрешениями на переработку треков Serebro - ремиксов, каверов и т.д. Это свидетельствует о том, что их творчество вдохновляет и новое поколение артистов.
В комментариях закономерно очень много вопросов про то, кто стал солистками нового состава. Одной из них стала участница проекта «Голос. Дети» 1 сезона».
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