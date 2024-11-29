Максим Фадеев показал новый состав группы «Serebro» в «Song #2»

Музыку к песне написал продюсер проекта Максим Фадеев, а текст на русском и английском он сочинил в соавторстве с Keiko. В новый состав группы вошли три певицы - Keiko, Айя и Ди.

Новый сингл «Song #2» стал результатом шести месяцев кропотливой работы команды под руководством Максима Фадеева. Трек представляет собой триптих из разных жанров: от baby rock во вступлении до techno во второй части и завершающего breakcore. Фактически это презентация нового состава группы из трех будущих песен.

Клип был создан с использованием современных AI-технологий, что подчеркивает инновационный подход группы к музыке и визуальному искусству. Серебряные костюмы были созданы на 3D-принтере по уникальному эскизу, а необычные маски на лице - заказаны у трендового дизайнера из Китая.

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Serebro 2024 (кадр из клипа)