Кеша сбегает от погони в клипе Joyride

Песня, вышедшая в свет 4 июля, стала первым независимым релизом артистки после того, как та покинула лейбл Kemosabe Records. Режиссерами клипа стали Дмитрий Бэзил, Купер Руссел и Лаура Горун. В ролике видно, как Кеша мчится по пустыне в красном кабриолете, пытаясь укрыться от вооруженных преследователей и полиции.

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Клип выпущен через собственный лейбл певицы Kesha Records, который она основала в начале этой осени при поддержке агентства талантов Crush Music и дистрибьюторского подразделения Warner Music Group — ADA.



Kesha

Ранее стало известно, что над следующим альбомом Кеши работают гиперпоп-продюсеры A. G. Cook и Zhone. Кроме того, певица объявила о выходе нового сингла «DELUSIONAL», который выйдет 29 ноября.