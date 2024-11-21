Кеша сбегает от погони в клипе Joyride

Песня, вышедшая в свет 4 июля, стала первым независимым релизом артистки после того, как та покинула лейбл Kemosabe Records. Режиссерами клипа стали Дмитрий Бэзил, Купер Руссел и Лаура Горун. В ролике видно, как Кеша мчится по пустыне в красном кабриолете, пытаясь укрыться от вооруженных преследователей и полиции.
Клип выпущен через собственный лейбл певицы Kesha Records, который она основала в начале этой осени при поддержке агентства талантов Crush Music и дистрибьюторского подразделения Warner Music Group — ADA.
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